 Türkiye'nin maçı ertelenebilir – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Türkiye'nin maçı ertelenebilir

    Türkiye'nin maçı ertelenebilir

    Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı 6 Eylül Çarşamba gününe ertelenmesi bekleniyor.

    Türkiye ile Hırvatistan arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçı çarşamba gününe ertelenme ihtimali doğdu. 2 Eylül Cumartesi akşamı oynanan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Bu sebeple Türkiye-Hırvatistan mücadelesi de 1 gün sonraya alınma ihtimalinin olduğu öğrenildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:59
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