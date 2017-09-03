Türkiye'nin maçı ertelenebilir

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı 6 Eylül Çarşamba gününe ertelenmesi bekleniyor.

Türkiye ile Hırvatistan arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçı çarşamba gününe ertelenme ihtimali doğdu. 2 Eylül Cumartesi akşamı oynanan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Bu sebeple Türkiye-Hırvatistan mücadelesi de 1 gün sonraya alınma ihtimalinin olduğu öğrenildi.