Türkiye'nin maçı ertelenebilir
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı 6 Eylül Çarşamba gününe ertelenmesi bekleniyor.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:59
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Medel’e büyük onur
Toplam 3
Yorum
Q7 kıskanmıyalım nirvana sen kendi takımının oyuncusuna bak..
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Kartal’da Doria sürprizi
Toplam 5
Yorum
izmir mitroviçi alcağınıza bunu alcaktınız en azından piyasası vardı ( izmirli )
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"Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz"
Toplam 1
Yorum
fb fikret ne kadar çok konuşuyon az geri dur
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