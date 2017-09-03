Tel kadayıf!
Rakip, Şener’in koruduğu sağ beki koridor yaptı, Serdar Aziz adamlarını kaçırdı, İsmail’in ortaları hiç yerini bulmadı. Defans hattımız tel tel dökülünce yenilgi kaçınılmaz oldu
TOPAL YİNE STOPERDE
Sol bekte de durum farklı değildi. İsmail Köybaşı ataklara destek vermekte zorlanırken, ceza alanına nadiren yaptığı ortalarda da isabet sağlayamadı. Fatih Terim döneminde de stoperde görev yapan Mehmet Topal da arkadaşlarına uyunca Milli Takımımızın savunması gelecek için hiç umut vermedi.
Ortada da aynı sorun
Savunmanın hatalarına orta sahamız da ayak uydurdu. Ozan Tufan kritik pas hatalarıyla hücuma çıkacağımız anlarda kalemizde tehlike yaşattı. Cengiz savunmaya yardım etmede etkisiz kaldı. Atom karınca Emre Belözoğlu'nun mücadelesi yetmedi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Tel kadayıf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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