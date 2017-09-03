Tel kadayıf!

Rakip, Şener’in koruduğu sağ beki koridor yaptı, Serdar Aziz adamlarını kaçırdı, İsmail’in ortaları hiç yerini bulmadı. Defans hattımız tel tel dökülünce yenilgi kaçınılmaz oldu

Milli Takım, Ukrayna karşısında hiçbir varlık gösteremezken, ay-yıldızlıların en çok açık verdiği bölge savunma oldu. Ay-yıldızlılarımızın defans hattı tabiri caizse tel tel döküldü. Özellikle Şener'in alanı sağ bek, rakip futbolcular için maden gibiydi! Şener'in arka arkaya hataları o kadar çoktu ki ikinci yarıda teknik direktör Lucescu bile oyuncusunu kenardan sert bir dille uyardı. Buna stoper Serdar Aziz'in adam tutma ve pozisyonlara müdahale hataları da eklenince Ukrayna'nın her hızlı atağı kalemizde pozisyona dönüştü.



TOPAL YİNE STOPERDE

Sol bekte de durum farklı değildi. İsmail Köybaşı ataklara destek vermekte zorlanırken, ceza alanına nadiren yaptığı ortalarda da isabet sağlayamadı. Fatih Terim döneminde de stoperde görev yapan Mehmet Topal da arkadaşlarına uyunca Milli Takımımızın savunması gelecek için hiç umut vermedi.



Ortada da aynı sorun

Savunmanın hatalarına orta sahamız da ayak uydurdu. Ozan Tufan kritik pas hatalarıyla hücuma çıkacağımız anlarda kalemizde tehlike yaşattı. Cengiz savunmaya yardım etmede etkisiz kaldı. Atom karınca Emre Belözoğlu'nun mücadelesi yetmedi.