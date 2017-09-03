Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...'

Uyum içinde bir futbol sergileyemeyen Ay-Yıldızlılar, rakip kalede etkili olamazken 84. dakikada yaşanan bir an akıllara durgunluk verdi. A Milli Takım'ın kazandığı taç atışını ayna anda Şener ve Arda kullanmaya çalışırken, çok ilginç bir tablo ortaya çıktı; Bu an aslında takımın özeti gibiydi: Birbirlerinden habersizler...







