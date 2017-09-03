 Serdar’ın burnu kırıldı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Serdar’ın burnu kırıldı

    Serdar’ın burnu kırıldı
    Milli Takım'da alınan kötü sonuca bir de sakatlık eklendi, moraller iyice bozuldu. Serdar Aziz, karşılaşmanın 73. dakikasında hava topunda rakibiyle çarpışınca oyuna devam edemedi. Yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Galatasaraylı futbolcunun burnunun kırıldığı öğrenildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar’ın burnu kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.