Peki Lucescu kulüp takımlarında ne yaptı?

Sahadaki futbol kadar, sahaya çıkan 11 de eleştirilirken, hedef tahtasına Mircea Lucescu kondu. Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen teknik adam, yaptığı açıklamalarla da gündem oldu ve yeni bir tartışmayı alevlendirdi: Yabancı oyuncu sınırlaması!

Dün akşam da bu konuya değinen ve "2 Türk 9 yabancı futbolcuyla oynayan üç büyüklerden bir milli takım kadrosu çıkarmak kolay değil" diyen tecrübeli hoca, başarısızlığın nedenini bu konuya bağladı. Peki Lucescu Ukrayna ve Rusya'da çalıştığı dönemde kadrosunda ne kadar yerli oyuncuya yer veriyordu. İşte cevabı...

2004-2005 (29 futbolcunun 20'si yabancı) Shakhtar Donetsk

2005-2006 (29 futbolcunun 19'u yabancı) Shakhtar Donetsk

2006-2007 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk

2007-2008 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk

2008-2009 (31 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

2009-2010 (32 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

2010-2011 (34 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

2011-2012 (35 futbolcunun 17'si yabancı) Shakhtar Donetsk

2012-2013 (36 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

2013-2014 (35 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

2014-2015 (34 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

2015-2016 (35 futbolcunun 13'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

2016-2017 (29 futbolcunun 14'ü yabancı) Zenit