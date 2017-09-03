 Peki Lucescu kulüp takımlarında ne yaptı? – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Peki Lucescu kulüp takımlarında ne yaptı?

    Peki Lucescu kulüp takımlarında ne yaptı?

    A Milli Futbol Takımı, 2018 Dunya Kupası eleme grubu maçında dün akşam Ukrayna'ya deplasmanda yenilerek gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

    Sahadaki futbol kadar, sahaya çıkan 11 de eleştirilirken, hedef tahtasına Mircea Lucescu kondu. Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen teknik adam, yaptığı açıklamalarla da gündem oldu ve yeni bir tartışmayı alevlendirdi: Yabancı oyuncu sınırlaması!

    Dün akşam da bu konuya değinen ve "2 Türk 9 yabancı futbolcuyla oynayan üç büyüklerden bir milli takım kadrosu çıkarmak kolay değil" diyen tecrübeli hoca, başarısızlığın nedenini bu konuya bağladı. Peki Lucescu Ukrayna ve Rusya'da çalıştığı dönemde kadrosunda ne kadar yerli oyuncuya yer veriyordu. İşte cevabı...

    2004-2005 (29 futbolcunun 20'si yabancı) Shakhtar Donetsk

    2005-2006 (29 futbolcunun 19'u yabancı) Shakhtar Donetsk

    2006-2007 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk

    2007-2008 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk

    2008-2009 (31 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

    2009-2010 (32 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

    2010-2011 (34 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

    2011-2012 (35 futbolcunun 17'si yabancı) Shakhtar Donetsk

    2012-2013 (36 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

    2013-2014 (35 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

    2014-2015 (34 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk

    2015-2016 (35 futbolcunun 13'ü yabancı) Shakhtar Donetsk

    2016-2017 (29 futbolcunun 14'ü yabancı) Zenit

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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