Peki Lucescu kulüp takımlarında ne yaptı?
A Milli Futbol Takımı, 2018 Dunya Kupası eleme grubu maçında dün akşam Ukrayna'ya deplasmanda yenilerek gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
Sahadaki futbol kadar, sahaya çıkan 11 de eleştirilirken, hedef tahtasına Mircea Lucescu kondu. Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen teknik adam, yaptığı açıklamalarla da gündem oldu ve yeni bir tartışmayı alevlendirdi: Yabancı oyuncu sınırlaması!
Dün akşam da bu konuya değinen ve "2 Türk 9 yabancı futbolcuyla oynayan üç büyüklerden bir milli takım kadrosu çıkarmak kolay değil" diyen tecrübeli hoca, başarısızlığın nedenini bu konuya bağladı. Peki Lucescu Ukrayna ve Rusya'da çalıştığı dönemde kadrosunda ne kadar yerli oyuncuya yer veriyordu. İşte cevabı...
2004-2005 (29 futbolcunun 20'si yabancı) Shakhtar Donetsk
2005-2006 (29 futbolcunun 19'u yabancı) Shakhtar Donetsk
2006-2007 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk
2007-2008 (32 futbolcunun 15'i yabancı) Shakhtar Donetsk
2008-2009 (31 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk
2009-2010 (32 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk
2010-2011 (34 futbolcunun 14'ü yabancı) Shakhtar Donetsk
2011-2012 (35 futbolcunun 17'si yabancı) Shakhtar Donetsk
2012-2013 (36 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk
2013-2014 (35 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk
2014-2015 (34 futbolcunun 16'sı yabancı) Shakhtar Donetsk
2015-2016 (35 futbolcunun 13'ü yabancı) Shakhtar Donetsk
2016-2017 (29 futbolcunun 14'ü yabancı) Zenit
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 5
Yorum
sapsarı kov şu RVP 'yi aziz sinir katsayımızı böylesine rezil bir şekilde sınama hakkını nereden buluyorsun çok emeğin geçti kabul. ama artık yeter
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“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Toplam 4
Yorum
ozi herşey bir şans.4 dünya devinin aynı grupta olduğunu düşün onlardan biri uefaya gidecek.ya iyi oynayacaksın yada şansın olacak.
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 6
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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