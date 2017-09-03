Milli Takımda kadro değişiyor

2018 Dünya Kupası Elemeleri, I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan karşısında revizyona gidiyor.

Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan teknik Direktör Lucescu, Ukrayna karşısında alınan kötü sonuç sonrası farklı bir 11'le sahada olacak.

Teknik direktör Mircea Lucescu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Serdar Aziz'in yerine Ömer Toprak'a görev verecek.

Sol bekte ise İsmail'in yerine Caner 11'de maça başlayacak.

Emre'yi yine ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen Rumen çalıştırıcı, Ozan'ı yedek bekletip, Nuri veya Oğuzhan'a şans verecek.

A Millilerin hücum hattını ise Tolga-Arda ve Hakan'dan oluşması tahmin ediliyor.

Sarı kart cezası sebebiyle Ukrayna maçında oynayamayan Burak, Hırvatistan karşısında ilk 11'deki yerini alacak.