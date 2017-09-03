Milli Takımda kadro değişiyor
A Milli Takım ile ilk maçına çıkan Teknik Direktör Lucescu, Ukrayna karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Hırvatistan ile oynanacak olan karşılaşmada farklı 11'le sahaya çıkacak.
2018 Dünya Kupası Elemeleri, I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan karşısında revizyona gidiyor.
Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan teknik Direktör Lucescu, Ukrayna karşısında alınan kötü sonuç sonrası farklı bir 11'le sahada olacak.
Teknik direktör Mircea Lucescu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Serdar Aziz'in yerine Ömer Toprak'a görev verecek.
Sol bekte ise İsmail'in yerine Caner 11'de maça başlayacak.
Emre'yi yine ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen Rumen çalıştırıcı, Ozan'ı yedek bekletip, Nuri veya Oğuzhan'a şans verecek.
A Millilerin hücum hattını ise Tolga-Arda ve Hakan'dan oluşması tahmin ediliyor.
Sarı kart cezası sebebiyle Ukrayna maçında oynayamayan Burak, Hırvatistan karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:12
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Markovic geri dönüyor...
Toplam 6
Yorum
bjk 1903 bu adam inanın süper trasfer fb bu adamın bonservisini niye almadı anlamadım tek sorunu sık sakatlanması idi
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 8
Yorum
uçan hollandalı bu sene robin van persie nin yılı olacak,görürsünüz iddia ediyorum bu yıl şov yapacak.bu sezon en az 3 gol atacak,en az 3.büyük golcüsün
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Arda'nın forma numarası belli oldu
Toplam 3
Yorum
Fatih51 Harika bir haber şimdi işte gerçekten şampiyonluğun en büyük adayıyz:D
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