Memnun değilim
Milli Takım’ın hocası Lucescu, hakem ve oyuncuları eleştirdi: “İlk gol ofsayt, ikinci golde top auttan geldi, penaltımız es geçildi ve kırmızı kart verilmedi... Tabii ki takımımdan da memnun değilim. Ukrayna çok hızlı oynuyor, bu sistemle kazandılar”
Lucescu şöyle devam etti: "Bizim gruptaki en spektaküler oynayan takım konumundalar. Bizim takımlarda 9 yabancı 2 yerli var. Bu sistem yanlış. Şimdi başka bir maça çıkacağız. Bir üst tura çıkmak için hâlâ şansımız var. 3 gün içinde başka bir ekip görmeyi umuyorum. Oynayacağımız 3 maçın 2'si sahamızda. Kazamayı ümit ediyoruz. Ama futbolcularım, seviyelerinde değiller."
BAŞKA KADRO İLE ÇIKACAĞIM
"2-0'dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Ukrayna, bu goller olmasa başka goller de atabilirdi. Sonraki maçımız için 3 günümüz var. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapan futbolculardan değil, başka bir kadro ile sahaya çıkmayı düşünüyorum. 9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncu ile oynayan takımlardan Milli Takım çıkartmak kolay değil. Biz statik oynuyoruz"
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Memnun değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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