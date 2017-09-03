Milli Takım’ın hocası Lucescu, hakem ve oyuncuları eleştirdi: “İlk gol ofsayt, ikinci golde top auttan geldi, penaltımız es geçildi ve kırmızı kart verilmedi... Tabii ki takımımdan da memnun değilim. Ukrayna çok hızlı oynuyor, bu sistemle kazandılar”

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, oyundan memnun olmadığını söyledi ve hakemi eleştirdi. Rumen çalıştırıcı, "Ukrayna takımı bizden daha iyi, daha organizeydi. Zaferi hakettiler. Hakem hataları tarafından da beslendiler. İlk gol ofsayt, ikinci golde auttan çıkmıştı. Bir de bizim penaltımızı vermediler. Ayrıca Serdar Aziz'e yapılan hareket kırmızı kart. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller ve Ukrayna fizik olarak bizden daha hazırdı, daha hızlılardı. Oyunu sürekli hızlandırdılar. Bizim takım öyle değil" ifadesini kullandı.



Lucescu şöyle devam etti: "Bizim gruptaki en spektaküler oynayan takım konumundalar. Bizim takımlarda 9 yabancı 2 yerli var. Bu sistem yanlış. Şimdi başka bir maça çıkacağız. Bir üst tura çıkmak için hâlâ şansımız var. 3 gün içinde başka bir ekip görmeyi umuyorum. Oynayacağımız 3 maçın 2'si sahamızda. Kazamayı ümit ediyoruz. Ama futbolcularım, seviyelerinde değiller."



BAŞKA KADRO İLE ÇIKACAĞIM

"2-0'dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Ukrayna, bu goller olmasa başka goller de atabilirdi. Sonraki maçımız için 3 günümüz var. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapan futbolculardan değil, başka bir kadro ile sahaya çıkmayı düşünüyorum. 9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncu ile oynayan takımlardan Milli Takım çıkartmak kolay değil. Biz statik oynuyoruz"