Maç ertelendi

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı ertelendi. Karşılaşma 5 Eylül Salı günü değil, 6 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

2 Eylül akşamı oynanan Hırvatistan-Kosova maçı yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmış ve bugüne ertelenmişti. Bu erteleme nedeniyle Türkiye-Hırvatistan maçı da 1 gün sonrasına alındı.

TFF, SKANDAL HAKEM İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ukrayna yenilgisinden sonra maçın hakemi ve yan hakemle ilgili eleştirilerde bulundu. Demirören "Collina'ya şikayette bulunacağız" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada yapılan hakem hataları, maça damga vururken TFF Başkanı Yıldırım Demirören de hakemlerle ilgili olarak konuştu.

Ukrayna'nın 18 ve 42. dakikalarda Yarmolenko'yla bulduğu gollerde yapılan hakem hataları, gündem oldu. İlk golün öncesinde vuruşu yapan Yarmolenko'nun ofsaytta olması, 2. golde de topun kale çizgisinin dışından çevirilmesi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yıldırım Demirören de yenilgiyi hakem hatalarına bağladı. Beyaz TV'de çıkan habere göre Demirören, "Hakem yüzünden kaybettik. Sağ taraftaki yardımcı hakemi Collina'ya şikayet edeceğiz." açıklamasında bulundu.