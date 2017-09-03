 Luce kötü başladı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Luce kötü başladı

    Luce kötü başladı
    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde ilk maçına çıktı. Lucescu, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta göreve başlamıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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