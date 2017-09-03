Kadro depremi!

Luce son Kosova maçı 11’inde 7 değişiklik yaptı. Kaleci Volkan, Topal, Ozan, Cengiz dışındaki herkes değişince ritim kayboldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, çıkardığı sürpriz kadro ile şaşırttı.



İlk 11'de son oynadığımız Kosova maçına göre 7 değişiklik gerçekleşti. Rumen çalıştırıcı, Ukrayna karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.



Deneyimli teknik adam, Kosova maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Ozan ve Cengiz Ünder'e şans verdi. Kadro her kesimden yoğun eleştiri aldı.