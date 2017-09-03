Kadro depremi!
Luce son Kosova maçı 11’inde 7 değişiklik yaptı. Kaleci Volkan, Topal, Ozan, Cengiz dışındaki herkes değişince ritim kayboldu
İlk 11'de son oynadığımız Kosova maçına göre 7 değişiklik gerçekleşti. Rumen çalıştırıcı, Ukrayna karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.
Deneyimli teknik adam, Kosova maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Ozan ve Cengiz Ünder'e şans verdi. Kadro her kesimden yoğun eleştiri aldı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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