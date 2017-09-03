İlk gol ofsayt, ikinci gol aut!
İspanyol düdük David Fernandez Borbalan, Yarmolenko’nun ilk goldeki ofsaytını görmedi! İkinci golde topun dışarıdan çıkmasına seyirci kalan hakem, bir de bariz penaltımızı vermedi
Ukrayna-Türkiye maçının ilk yarısında ev sahibi ekibin ilk golünde ofsayt, ikinci golünde aut olması; ancak hakemlerin bu kararları verememesi (!) büyük bir skandal olarak tarihe geçti! Karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi ekip, Andriy Yarmolenko'nun golüyle öne geçti. Pozisyona yakın olan yan hakem Raul Cabanero, gol pozisyonunda ofsayt bayrağını kaldırmayarak rezalet bir karara imza atarken, maçın hakemi Borbalan da açık ofsaytı vermedi.
YAN HAKEMLER DE UYUDU
Ekrana gelen görüntülerde Yarmolenko'nun açık ve net bir şekilde tüm savunma oyuncularımızın ilerisinde olduğu görüldü. 42'de ise Konoplyanyka'nın Yarmolenko'ya verdiği gol pasından önce topu net bir şekilde çizginin dışından çevirdiği görüldü ancak ne yardımcı hakem Cabanero, ne de orta hakem Borbalan bunu göremedi.
PENALTI VE KIRMIZI KART
Üstümüze 'Kara Bulut' gibi çöken, hakemliğin 'H'sinden anlamayan İspanyol düdük Borbalan, 76'da bir skandala daha imza atıp penaltımızı vermedi. Kryvstov'un karşı karşıya pozisyonda Cengiz Ünder'i çekip düşürdüğü pozisyona 'devam' diyen Borbalan, penaltı ve kırmızı kartı es geçerken üç skandal kararla millilerimize ağır yara verdi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
İlk gol ofsayt, ikinci gol aut! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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