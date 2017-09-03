İlk gol ofsayt, ikinci gol aut!

Ukrayna-Türkiye maçının ilk yarısında ev sahibi ekibin ilk golünde ofsayt, ikinci golünde aut olması; ancak hakemlerin bu kararları verememesi (!) büyük bir skandal olarak tarihe geçti! Karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi ekip, Andriy Yarmolenko'nun golüyle öne geçti. Pozisyona yakın olan yan hakem Raul Cabanero, gol pozisyonunda ofsayt bayrağını kaldırmayarak rezalet bir karara imza atarken, maçın hakemi Borbalan da açık ofsaytı vermedi.







YAN HAKEMLER DE UYUDU

Ekrana gelen görüntülerde Yarmolenko'nun açık ve net bir şekilde tüm savunma oyuncularımızın ilerisinde olduğu görüldü. 42'de ise Konoplyanyka'nın Yarmolenko'ya verdiği gol pasından önce topu net bir şekilde çizginin dışından çevirdiği görüldü ancak ne yardımcı hakem Cabanero, ne de orta hakem Borbalan bunu göremedi.







PENALTI VE KIRMIZI KART

Üstümüze 'Kara Bulut' gibi çöken, hakemliğin 'H'sinden anlamayan İspanyol düdük Borbalan, 76'da bir skandala daha imza atıp penaltımızı vermedi. Kryvstov'un karşı karşıya pozisyonda Cengiz Ünder'i çekip düşürdüğü pozisyona 'devam' diyen Borbalan, penaltı ve kırmızı kartı es geçerken üç skandal kararla millilerimize ağır yara verdi.

