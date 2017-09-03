 Golden sonra üstünlüğü aldık – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Golden sonra üstünlüğü aldık

    Golden sonra üstünlüğü aldık

    Ukrayna Teknik Direktörü Andriy , maç sonrası kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    , "Gole kadar başa baş giden bir mücadele vardı. Ancak öne geçtikten sonra kontrol bize geçti. İkinci golden sonra ise Türkiye iyice oyundan düştü. Beklediğimizden daha kolay bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Beklentilerime cevap veren futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti bizi destekleyen taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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