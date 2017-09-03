Bakan’dan destek

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Kaan Terzioğlu da tribünden takip etti. Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı. Peş peşe gelen gollerden sonra Bakan Bak ve protokol tribününde yer alanların morallerinin bozulduğu gözlendi.