 Babacan ne yapsın! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Babacan ne yapsın!

    Babacan ne yapsın!
    Milli Takım'da çıkardığı başarılı maçlarla dikkat çeken kaleci bu kez çaresiz kaldı. Tecrübeli file bekçisinin, Yarmolenko'nun gollerinde yapacağı fazla bir şey yoktu. Babacan defansa da kızdı.

    Ukrayna 2. kez güldü
    Türkiye, Ukrayna karşısında 8'inci maçta 2'nci yenilgisini aldı. Ay-yıldızlı ekip 4 maçtan galibiyet, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ukrayna ile grupta Konya'da oynadığımız ilk karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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