Ayağımıza gelen fırsatı teptik
Futbol canisi Borbalon ve yardımcısı Martinez, millilerimizi katledip emeklerimizi ve umutlarımızı çaldı! İlk golü ofsayttan yedik, ikinci golün pası ise auttan geldi. Yüzde yüzlük bir de penaltımızın verilmediği maçta Lucescu’nun kadro tercihi de hızımızı kesti. Kabus gecesi sonunda kaybettik ve Dünya Kupası’na katılma şansımızı azalttık
AYAĞIMIZA GELEN FIRSATI TEPTİK
Grupta son 3 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip dün stop etti. Yarmolenko'nun 2 golü her şeyi berbat ederken, Dünya Kupası'na gitmemiz de tehlikeye girdi
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 yenilerek şansını zora soktu. Yeni hocası Mircea Lucescu ile çıktığı ilk maçında ay-yıldızlı ekip etkili olamadı. Seyircisini de arkasına alan Ukrayna henüz 18. dakikada öne geçti.
KONOPLYANKA ŞOV
Sol kanattan gecenin yıldızı Konoplyanka'nın ceza sahasına getirdiği topu son olarak Yarmolenko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağlarımıza gönderdi: 1-0. 42'de Ukrayna farkı ikiye çıkardı. Konoplyanka soldan Şener'i yine arkasına takıp, son çizgiye indi. Pasını altı pasın önündeki Yarmolenko'ya çıkardı. Yarmolenko, Mehmet Topal'ı ekarte ederek topu boş kaleye gönderdi: 2-0. İlk yarıda özellikle hücumda yokları oynadık.
HAKEMLER KÖRLEŞTİ
Ancak yediğimiz 2 golün ilkinin ofsayt olması, ikincisinde ise topun kale alanı dışından çevrilmesi talihsizliğimizdi. İkinci yarıda Oğuzhan ve Arda'nın oyuna girmesiyle skoru çevirmek için çırpındık. Ancak moral olarak güçlenen Ukrayna defansını aşamadık. İzlanda'nın yenildiği haftada kazansak büyük avantaj elde edecektik.
HIRVAT MAÇI KRİTİK
Fırsatı teptik. Dünya Kupası şansımız tehlikeye girdi. Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak milliler, bu maçı mutlak kazanmak zorunda.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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