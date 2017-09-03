Ayağımıza gelen fırsatı teptik

Futbol canisi Borbalon ve yardımcısı Martinez, millilerimizi katledip emeklerimizi ve umutlarımızı çaldı! İlk golü ofsayttan yedik, ikinci golün pası ise auttan geldi. Yüzde yüzlük bir de penaltımızın verilmediği maçta Lucescu’nun kadro tercihi de hızımızı kesti. Kabus gecesi sonunda kaybettik ve Dünya Kupası’na katılma şansımızı azalttık

A Milli Futbol Takımımız, 2018 Dünya Kupası Grup Eleme 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenilirken, kasap hakemlerin katliamına uğradı. 18. dakikada Andriy Yarmolenko'nun ayağından yediğimiz gol buz gibi ofsayttı. Yarmolenko'nun farkı 2'ye taşıdığı golün asistini yapan Konoplyanka ise topu bariz bir şekilde auttan çevirdi. Peş peşe yediğimiz iki skandal golle gardımız düştü.



AYAĞIMIZA GELEN FIRSATI TEPTİK

Grupta son 3 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip dün stop etti. Yarmolenko'nun 2 golü her şeyi berbat ederken, Dünya Kupası'na gitmemiz de tehlikeye girdi

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 yenilerek şansını zora soktu. Yeni hocası Mircea Lucescu ile çıktığı ilk maçında ay-yıldızlı ekip etkili olamadı. Seyircisini de arkasına alan Ukrayna henüz 18. dakikada öne geçti.



KONOPLYANKA ŞOV

Sol kanattan gecenin yıldızı Konoplyanka'nın ceza sahasına getirdiği topu son olarak Yarmolenko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağlarımıza gönderdi: 1-0. 42'de Ukrayna farkı ikiye çıkardı. Konoplyanka soldan Şener'i yine arkasına takıp, son çizgiye indi. Pasını altı pasın önündeki Yarmolenko'ya çıkardı. Yarmolenko, Mehmet Topal'ı ekarte ederek topu boş kaleye gönderdi: 2-0. İlk yarıda özellikle hücumda yokları oynadık.



HAKEMLER KÖRLEŞTİ

Ancak yediğimiz 2 golün ilkinin ofsayt olması, ikincisinde ise topun kale alanı dışından çevrilmesi talihsizliğimizdi. İkinci yarıda Oğuzhan ve Arda'nın oyuna girmesiyle skoru çevirmek için çırpındık. Ancak moral olarak güçlenen Ukrayna defansını aşamadık. İzlanda'nın yenildiği haftada kazansak büyük avantaj elde edecektik.



HIRVAT MAÇI KRİTİK

Fırsatı teptik. Dünya Kupası şansımız tehlikeye girdi. Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak milliler, bu maçı mutlak kazanmak zorunda.