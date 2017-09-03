 Arda 68’de girdi – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Arda 68’de girdi

    Arda 68’de girdi
    Kosova karşılaşması öncesi A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından tekrar milli takım kadrosuna dahil edilen yedek soyundu. 68'de Hakan'ın yerine giren yıldız vasatı aşamadı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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