A Milli Takım'da flaş gelişme
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
"A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.
Hırvatistan ile 5 Eylül'de yapılacak maç için Harkiv'den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir'e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü."
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:38
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 5
Yorum
sapsarı kov şu RVP 'yi aziz sinir katsayımızı böylesine rezil bir şekilde sınama hakkını nereden buluyorsun çok emeğin geçti kabul. ama artık yeter
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“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Toplam 4
Yorum
ozi herşey bir şans.4 dünya devinin aynı grupta olduğunu düşün onlardan biri uefaya gidecek.ya iyi oynayacaksın yada şansın olacak.
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 6
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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