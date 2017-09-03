 A Milli Takım'da flaş gelişme – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    A Milli Takım'da flaş gelişme

    A Milli Takım'da flaş gelişme

    Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

    TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.
    Hırvatistan ile 5 Eylül'de yapılacak maç için Harkiv'den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir'e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü."
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:38
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