A Milli Takım, Eskişehir'de
Dünya Kupası Grup Eleme maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım, Eskişehir'e geldi.
Öte yandan grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:27
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 5
Yorum
baksoy Trabzon spor başkanlığı senin işin değil sen mesleğini yap ,
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu adamı kim alır başkan çıkmış malım sakat bozuk diyor başka bir keriz varımı sakatı alacak çile bülbülüm çile robin v. p
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Golden sonra üstünlüğü aldık
Toplam 3
Yorum
hidayet türkoğlu gs yı bitirdiler şimdi fb basketb ukrayna galibiyeti hak etti. Bu tff orada oldukça türk futbolundan bir şey bekleme. tff nin bir tek bjk si ve ikizi var harun erdenay ve .
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