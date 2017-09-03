A Milli Takım, Eskişehir'de

Dünya Kupası Grup Eleme maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım, Eskişehir'e geldi.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na 13.20'de inen ay-yıldızlıların morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi. Bir kaç taraftarın ilgi gösterdiği oyuncular, takım otobüsüne binerek konvoy halinde kalacakları otele doğru hareket etti. Millilerin bu akşam basına kapalı olarak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bir antrenman yapacağı öğrenildi.



Öte yandan grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.