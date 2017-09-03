 5 maçlık seri bitti – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    5 maçlık seri bitti

    5 maçlık seri bitti
    A Milli Takımımız, 5 maç aradan sonra yenilgiyle tanıştı. En son mağlubiyetini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan Ay-Yıldızlılar, o tarihten sonra oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

    Emre kaptan çıktı
    3 yıl aradan sonra yeniden A Milli Takım'a çağrılan Emre Belözoğlu, Ukrayna karşısında ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı. Milliler'in Kosova ile oynadığı son maçta pazubandı Mehmet Topal takmıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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