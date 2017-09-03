5 maçlık seri bitti

A Milli Takımımız, 5 maç aradan sonra yenilgiyle tanıştı. En son mağlubiyetini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan Ay-Yıldızlılar, o tarihten sonra oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.



Emre kaptan çıktı

3 yıl aradan sonra yeniden A Milli Takım'a çağrılan Emre Belözoğlu, Ukrayna karşısında ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı. Milliler'in Kosova ile oynadığı son maçta pazubandı Mehmet Topal takmıştı.