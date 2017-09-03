 2 hoca hasret giderdi sohbetleri ilgi çekti – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    2 hoca hasret giderdi sohbetleri ilgi çekti

    2 hoca hasret giderdi sohbetleri ilgi çekti
    Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea ve Ukrayna Teknik Direktörü Andriy bir süre sohbet etti. Ukrayna'da uzun yıllar görev yapan Lucescu ile Shevchenko'nun hararetli sohbeti basın mensuplarının da ilgisini çekti.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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