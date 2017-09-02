Ukrayna'yı kavurma gibi yiyin

Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta averajla üçüncü sırada olan milli takımımız, Lucescu ile çıkacağı ilk maçı mutlak kazanmak zorunda.Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile bugün Dünya Kupası Grup eleme maçına çıkacak. Bu ay-yıldızlıların 94 yıllık tarihinde 550. maçı olacak. Önceki 549 maçta rakiplerimize karşı 208 galibiyet alıp 214 kez sahayı yenik terk ettik. 127 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Milliler,Ukrayna'ya karşı 3'ü resmi, 4'ü hazırlık 7 maç oynadı.sahadan 4 kez galip ayrılırken, 1 defa da mağlup oldu. Türkiye, Ukrayna ağlarını 11 kez sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.MİLLİ Takımımızın olduğu I Grubu'nda bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Finlandiya, 19.00'da İzlanda'yı konuk edecek. 21.45'te ise grup lideri Hırvatistan sonuncu sıradaki Kosova'yı ağırlayacak.Milli maçlara 2.5 aylık bir ara verilmişti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri statüsünü hatırlayalım.9 grup birincisi direkt olarak Rusya'daki 2018 Dünya Kupası için vize alacak.9 grup ikincisi arasında 'en kötüsü' otomatik olarak orgazasyona veda edecek.Geriye kalan 8 grup ikincisi play-off maçları oynayacak.9-11 Kasım ve 12-14 Kasım'daki maçların ardından 4 takım daha Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Böylece 13 takımlı Avrupa kontenjanı tamamlanacak.