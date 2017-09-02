Ukrayna'yı kavurma gibi yiyin
Evlerimizde bir bayram geleneği olarak kavurma ziyafeti verilirken, Ay-Yıldızlı ekibimizden de Ukrayna’da futbol ziyafeti bekliyoruz
Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta averajla üçüncü sırada olan milli takımımız, Lucescu ile çıkacağı ilk maçı mutlak kazanmak zorunda.
550. RANDEVU
Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile bugün Dünya Kupası Grup eleme maçına çıkacak. Bu ay-yıldızlıların 94 yıllık tarihinde 550. maçı olacak. Önceki 549 maçta rakiplerimize karşı 208 galibiyet alıp 214 kez sahayı yenik terk ettik. 127 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Milliler, Ukrayna'ya karşı 3'ü resmi, 4'ü hazırlık 7 maç oynadı. Ay-yıldızlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 1 defa da mağlup oldu. Türkiye, Ukrayna ağlarını 11 kez sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.
2 MAÇ DAHA VAR
MİLLİ Takımımızın olduğu I Grubu'nda bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Finlandiya, 19.00'da İzlanda'yı konuk edecek. 21.45'te ise grup lideri Hırvatistan sonuncu sıradaki Kosova'yı ağırlayacak.
STATÜ NASIL?
Milli maçlara 2.5 aylık bir ara verilmişti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri statüsünü hatırlayalım.
9 grup birincisi direkt olarak Rusya'daki 2018 Dünya Kupası için vize alacak.
9 grup ikincisi arasında 'en kötüsü' otomatik olarak orgazasyona veda edecek.
Geriye kalan 8 grup ikincisi play-off maçları oynayacak.
9-11 Kasım ve 12-14 Kasım'daki maçların ardından 4 takım daha Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Böylece 13 takımlı Avrupa kontenjanı tamamlanacak.
550. RANDEVU
Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile bugün Dünya Kupası Grup eleme maçına çıkacak. Bu ay-yıldızlıların 94 yıllık tarihinde 550. maçı olacak. Önceki 549 maçta rakiplerimize karşı 208 galibiyet alıp 214 kez sahayı yenik terk ettik. 127 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Milliler, Ukrayna'ya karşı 3'ü resmi, 4'ü hazırlık 7 maç oynadı. Ay-yıldızlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 1 defa da mağlup oldu. Türkiye, Ukrayna ağlarını 11 kez sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.
2 MAÇ DAHA VAR
MİLLİ Takımımızın olduğu I Grubu'nda bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Finlandiya, 19.00'da İzlanda'yı konuk edecek. 21.45'te ise grup lideri Hırvatistan sonuncu sıradaki Kosova'yı ağırlayacak.
STATÜ NASIL?
Milli maçlara 2.5 aylık bir ara verilmişti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri statüsünü hatırlayalım.
9 grup birincisi direkt olarak Rusya'daki 2018 Dünya Kupası için vize alacak.
9 grup ikincisi arasında 'en kötüsü' otomatik olarak orgazasyona veda edecek.
Geriye kalan 8 grup ikincisi play-off maçları oynayacak.
9-11 Kasım ve 12-14 Kasım'daki maçların ardından 4 takım daha Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Böylece 13 takımlı Avrupa kontenjanı tamamlanacak.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Ukrayna'yı kavurma gibi yiyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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