Ukrayna'da uyuya kaldık!
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında millilerimiz, Lucescu ile çıktıkları ilk maçında Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Gollerdeki skandal hakem kararlarının yanında millilerimizin etkisiz futbolu da maça damga vurdu.
Dünya Kupası yolunda kritik maça çıkan Türkiye, Ukrayna karşısında ilk yarıda Yarmolenko'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Mirce Lucescu yönetiminde ilk sınavını veren milliler, futboluyla otoritelerden geçer not alamadı. Kosova maçından 7 farklı isimle sahaya çıkan Rumen hoca ilk sınavında sınıfta kaldı. Özellikle ilk yarıda sahada yokları oynayan milliler, ilk 45 dakikada kaleye sadece bir şut çekebildi.
HAKEM FACİASI
Etkisiz futbolun yanında İspanyol hakemin skandal kararları maçın kaderini belirledi. İlk golde ofsaytı vermeyen hakem ikinci golde de dışardan çevrilen gol pasını görmezden geldi. Skandal hatalar kalemizde iki gole neden oldu.
FİNLANDİYA'NIN HEDİYESİNİ GERİ ÇEVİRDİK
Gruptan çıkma planları yapan Türkiye, Finlandiya'nın İzlanda'yı mağlup etmesinin ardından Ukrayna karşısında puan alamaması gruptan çıkma planlarını alt üst etti. Ukrayna 14 puanla liderliğe oturdu. Bir maç eksiği olan Hırvatistan ile İzlanda 13 puanla zirve takibini sürdürdü. Türkiye ise 11 puanda 4. sırada kaldı.
Türkiye salı günü Hırvatistan'ı konuk edecek.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Ukrayna'da uyuya kaldık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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