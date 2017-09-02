Ukrayna'da uyuya kaldık!

Dünya Kupası yolunda kritik maça çıkan Türkiye, Ukrayna karşısında ilk yarıda Yarmolenko'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Mirce Lucescu yönetiminde ilk sınavını veren milliler, futboluyla otoritelerden geçer not alamadı. Kosova maçından 7 farklı isimle sahaya çıkan Rumen hoca ilk sınavında sınıfta kaldı. Özellikle ilk yarıda sahada yokları oynayan milliler, ilk 45 dakikada kaleye sadece bir şut çekebildi.

HAKEM FACİASI

Etkisiz futbolun yanında İspanyol hakemin skandal kararları maçın kaderini belirledi. İlk golde ofsaytı vermeyen hakem ikinci golde de dışardan çevrilen gol pasını görmezden geldi. Skandal hatalar kalemizde iki gole neden oldu.

FİNLANDİYA'NIN HEDİYESİNİ GERİ ÇEVİRDİK

Gruptan çıkma planları yapan Türkiye, Finlandiya'nın İzlanda'yı mağlup etmesinin ardından Ukrayna karşısında puan alamaması gruptan çıkma planlarını alt üst etti. Ukrayna 14 puanla liderliğe oturdu. Bir maç eksiği olan Hırvatistan ile İzlanda 13 puanla zirve takibini sürdürdü. Türkiye ise 11 puanda 4. sırada kaldı.



Türkiye salı günü Hırvatistan'ı konuk edecek.