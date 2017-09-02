Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?

Ukrayna futbolunu iyi tanıyan tecrübeli hoca Lucescu, rakibin en önemli oyuncusunun Yarmolenko olduğunu biliyor. Sağ açık mevkiinde oynayan yıldız oyuncuyu durdurmak hiç de kolay değil. Bunun farkında olan Lucescu, bu akşam onun karşısına Caner Erkin'le çıkacak. Sağ kanattan yapacağı bindirmeleri ve ceza sahasına sızma girişimlerini Caner'le önlemeyi düşünen Rumen teknik adam, Ukrayna'nın forvet hattındaki tehlikeli oyuncusu Artem Kravets'i ise savunmada Serdar Aziz ve Ömer Toprak'la karşılamayı düşünüyor. Tecrübeli hoca önce bu iki ismi durdurup daha sonra rakip kalede gol bulma planları yapıyor. Peki Yarmolenko ve Kravets'i tanıyor muyuz? İşte Ukrayna'nın en önemli oyuncularının künyesi...



ANDREY YARMOLENKO DORTMUND'A TRANSFER OLDU

27 yaşındaki Yarmolenko, Ukrayna'nın Leningrad şehrinde dünyaya geldi. 1,89 boyunda olan ve sağ kanat mevkiinde oynayan yıldız oyuncu, bu sezon Alman ekibi Dortmund'a 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ukraynalı yıldız, Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 5 maçta ise 3 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

ARTEM KRAVETS GRANADA'DAN KİRALIKTAN DÖNDÜ

28 yaşındaki Artem Kravets ise Ukrayna'nın Dniprodzerzhynsk şehrinde dünyaya geldi. 1,89 boyunda olan ve forvet hattında oynayan oyuncu, bu sezon Dinamo Kiev'e kiralıktan geri döndü. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak İspanyol ekibi Granada'da forma giyen Kravets, bu kulüpte çıktığı 26 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Ukraynalı oyuncu Ukrayna Premier Ligi'nin 2017-2018 sezonunda çıktığı 5 maçta ise 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.