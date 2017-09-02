Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Türkiye, Lucescu'nun '4'te 4 yapmamız gerekiyor' dediği maçların ilkine bu akşam çıkıyor. Dünya Kupası Grup eleme maçında Ukrayna'yla deplasmanda karşılaşacak Ay-Yıldızlılar'da hazırlıklar tamamlandı. Peki Ukrayna'nın en önemli silahı olan Yermolenko ve Kravets'i nasıl durduracağız? İşte cevabı...
Ukrayna futbolunu iyi tanıyan tecrübeli hoca Lucescu, rakibin en önemli oyuncusunun Yarmolenko olduğunu biliyor. Sağ açık mevkiinde oynayan yıldız oyuncuyu durdurmak hiç de kolay değil. Bunun farkında olan Lucescu, bu akşam onun karşısına Caner Erkin'le çıkacak. Sağ kanattan yapacağı bindirmeleri ve ceza sahasına sızma girişimlerini Caner'le önlemeyi düşünen Rumen teknik adam, Ukrayna'nın forvet hattındaki tehlikeli oyuncusu Artem Kravets'i ise savunmada Serdar Aziz ve Ömer Toprak'la karşılamayı düşünüyor. Tecrübeli hoca önce bu iki ismi durdurup daha sonra rakip kalede gol bulma planları yapıyor. Peki Yarmolenko ve Kravets'i tanıyor muyuz? İşte Ukrayna'nın en önemli oyuncularının künyesi...
ANDREY YARMOLENKO DORTMUND'A TRANSFER OLDU
27 yaşındaki Yarmolenko, Ukrayna'nın Leningrad şehrinde dünyaya geldi. 1,89 boyunda olan ve sağ kanat mevkiinde oynayan yıldız oyuncu, bu sezon Alman ekibi Dortmund'a 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ukraynalı yıldız, Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 5 maçta ise 3 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.
ARTEM KRAVETS GRANADA'DAN KİRALIKTAN DÖNDÜ
28 yaşındaki Artem Kravets ise Ukrayna'nın Dniprodzerzhynsk şehrinde dünyaya geldi. 1,89 boyunda olan ve forvet hattında oynayan oyuncu, bu sezon Dinamo Kiev'e kiralıktan geri döndü. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak İspanyol ekibi Granada'da forma giyen Kravets, bu kulüpte çıktığı 26 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Ukraynalı oyuncu Ukrayna Premier Ligi'nin 2017-2018 sezonunda çıktığı 5 maçta ise 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:44
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
öğretici her maç aynı ciddiyeti gösterirlerse yenilmeyebilir hatta her maçını kazanabilir bile ! çünkü bu ligde bu takımı yenebilecek pek takım yok !
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Tek yol Florya
Toplam 14
Yorum
t4532 Pahalı ve eli cebinde.
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
t4532 Daha işin ucu,DURUN BREH! lastik patlarsa, su kaynatırsa, debriyaj kaydırırsa, elktrikler sönerse filen gibi şeylerde düşünülmemelimi?
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