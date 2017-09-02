 Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...' – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...'

    Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...'

    A Milli Takım, Dünya Kupası eleme grubu maçında Ukrayna deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı. Lucescu'nun kadro seçimi çok tartışılırken futbolcuların sahadaki hareketleri de futbolseverleri çileden çıkarttı.

    Uyum içinde bir futbol sergileyemeyen Ay-Yıldızlılar, rakip kalede etkili olamazken 84. dakikada yaşanan bir an akıllara durgunluk verdi. A Milli Takım'ın kazandığı taç atışını ayna anda Şener ve Arda kullanmaya çalışırken, çok ilginç bir tablo ortaya çıktı; Bu an aslında takımın özeti gibiydi: Birbirlerinden habersizler...




    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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