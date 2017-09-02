Takım otobüsüne bomba araması yapıldı
Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Metalist Stadı'na geldi. Polis, futbolcular indikten sonra takım otobüsünde bomba araması yaptı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
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Asamoah transferi neden olmadı?
Toplam 1
Yorum
öğretici asomoahla irtibatı kopartmamalı ve kesinlikle juventusla sözleşme uzatmaması söylenmeli 5 m bonservis ödeneceğine 2 m imza parasına anlaşılı
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Ukrayna-Türkiye I CANLI
Toplam 5
Yorum
lugano Luce bu kadroyla linç oluruz be oğlum
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RVP yine sakatlandı
Toplam 8
Yorum
Komedi filminde oynasın Bu adam kötü değil.Messi ve ronaldodan sonra en iyi üçüncü:)).Bitmişlik senduromu yaşayan futbolcu profili.seni kim pazarladı araştırılmalı.
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