 Takım otobüsüne bomba araması yapıldı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Takım otobüsüne bomba araması yapıldı

    Takım otobüsüne bomba araması yapıldı

    Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Metalist Stadı'na geldi. Polis, futbolcular indikten sonra takım otobüsünde bomba araması yaptı.

    Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'na geldi. Futbolcular yoğun güvenlik önlemi altında stada ulaşırken, takımın otobüsten inmesinin ardından polis, takım otobüsünde bomba araması yaptı. Özel eğitimli köpekle aramayı gerçekleştiren Ukrayna polisi, ardından otobüsün park alanına geçmesine izin verdi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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