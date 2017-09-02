 Millilerimizi bekleyen kritik 3 maç var – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Millilerimizi bekleyen kritik 3 maç var

    Millilerimizi bekleyen kritik 3 maç var

    Ukrayna karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye, Dünya Kupası umutlarını zora soktu. İşte grupta kalan maçlar ve puan durumu...

    A Milli Takımımız, Ukrayna deplasmanından 2-0'lık maplubiyetle dönerek 3 maça kala 2018 Dünya Kupası umutlarını zora soktu.

    Gruptaki 7. maçlar sonrası Millilerimiz 11 puanla grupta 4. sırada yer aldı. Ukrayna ise son galibiyetle 14 puanla grupta liderliğe yükseldi.

    İşte Türkiye'nin kalan son 3 maçı

    Hırvatistan, İzlanda, Finlandiya

    Hırvatistan: Kosova (Ertelendi), Türkiye, Finlandiya, Ukrayna

    İzlanda: Ukrayna, Türkiye, Kosova

    Ukrayna: İzlanda, Kosova, Hırvatistan

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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