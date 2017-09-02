Millilerimizi bekleyen kritik 3 maç var
Ukrayna karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye, Dünya Kupası umutlarını zora soktu. İşte grupta kalan maçlar ve puan durumu...
A Milli Takımımız, Ukrayna deplasmanından 2-0'lık maplubiyetle dönerek 3 maça kala 2018 Dünya Kupası umutlarını zora soktu.
Gruptaki 7. maçlar sonrası Millilerimiz 11 puanla grupta 4. sırada yer aldı. Ukrayna ise son galibiyetle 14 puanla grupta liderliğe yükseldi.
İşte Türkiye'nin kalan son 3 maçı
Hırvatistan, İzlanda, Finlandiya
Hırvatistan: Kosova (Ertelendi), Türkiye, Finlandiya, Ukrayna
İzlanda: Ukrayna, Türkiye, Kosova
Ukrayna: İzlanda, Kosova, Hırvatistan
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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