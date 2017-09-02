Milli Takım maçı ertelenebilir
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu maçı olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.
İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.
UEFA'DAN AÇIKLAMA
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Hırvatistan - Kosova maçı 3 Eylül Pazar günü oynanacak.
Hırvatistan'ın 5 Eylül Salı günü Eskişehir'de Türkiye ile karşılaşacak olması nedeniyle bu karşılaşmanın da ertelenebileceği belirtildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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