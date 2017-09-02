 Milli Takım maçı ertelenebilir – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Milli Takım maçı ertelenebilir

    Milli Takım maçı ertelenebilir

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu maçı olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

    İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.

    UEFA'DAN AÇIKLAMA

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Hırvatistan - Kosova maçı 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

    Hırvatistan'ın 5 Eylül Salı günü Eskişehir'de Türkiye ile karşılaşacak olması nedeniyle bu karşılaşmanın da ertelenebileceği belirtildi.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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