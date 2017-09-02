Milli Takım maçı ertelenebilir

İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Hırvatistan - Kosova maçı 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

Hırvatistan'ın 5 Eylül Salı günü Eskişehir'de Türkiye ile karşılaşacak olması nedeniyle bu karşılaşmanın da ertelenebileceği belirtildi.