Lucescu ne yapmaya çalışıyor?

Grupta Finlandiya'nın sürpriz şekilde İzlanda'yı 1-0 mağlup etmesi sonrası Türkiye için büyük bir fırsat doğdu. Grupta 11 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, Ukrayna deplasmanından galibiyetle dönerse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaktı. Fakat Lucescu öyle bir 11'le sahaya çıktı ki herkes şaşkına döndü...

HER HAFTA PROTESTO EDİLEN OZAN İLK 11'DE

Fenerbahçeli taraftarların neredeyse her hafta ıslıkladığı ve protesto ettiği Ozan Tufan sahaya ilk 11'de çıkarken, İsmail Köybaşı'nın kadroda yer bulduğu maçta, herhangi bir sakatlığı bulunmayan Caner Erkin yedekler arasındaydı... Sarı-lacivertli takımda stoper mevkiinde oynatıldığı için bariz hatalar yapan Mehmet Topal ise Ukrayna maçında Lucescu tarafından yine aynı bölgede görevlendirildi...

İLK YARIDA 2 GOL BİRDEN

Ukrayna maçında sahaya çıkan oyuncular, futbolseverlerin tepkisini çekerken, Arda Turan, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Emre Mor gibi isimler yedek kulübesinde yer aldı. Böyle bir kadroyla Ukrayna karşısına çıkan Milliler ise ilk yarıda fazla bir varlık gösteremedi ve Yarmolenko'nun iki golüne engel olamayarak soyunma odasına 2-0 geride gitti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Beklenmedik şekilde Ukrayna karşısında hiçbir varlık gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatan kadroya ise sosyal medyada büyük tepki vardı. Futbolseverler, özellikle Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı'nın ilk 11'de sahaya çıkmasını eleştirirken, Mehmet Topal'ın da stoper mevkisinde oynatılmasına anlam veremedi.