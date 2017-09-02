Lucescu: Memnun değilim
Mirce Lucescu, Ukrayna yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu
'Hakem hatalarıyla beslendiler'
"Oyuncularımla konuştum. Gerekeni onlara söyledim zaten. Ukrayna takımı bizden daha iyi ve daha organizelerdi. Zaferi hak ettiler. Hakem hatalarıyla da beslendiler. İlk gol ofsayttı. İkinci golde top auta çıkmıştı. Bir de penaltımız vardı."
'Kendi oyunumuzdan memnun değilim'
"Tabi söylemek istediklerim bunlar değil. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar bizden fizik olarak daha üstün ve hızlılardı. Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir ekip olduğu görülüyordu. Bizim takımda böyle değil."
'Hala bir şansımız var'
"Şimdi evimizde bir başka maça çıkacağız. Bir üst tura çıkmak için hala bir şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umut ediyorum."
"Bütün dengeler değişti"
"Bütün dengeler değişti. İzlanda bu grubun favorisiydi, onların daha kolay maçları vardı bize göre. Dediğim gibi bize bağlı. Farklı bir şekilde çıkmamız lazım sahaya. Kazanmayı umuyoruz."
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Lucescu: Memnun değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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