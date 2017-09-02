 Lucescu: Memnun değilim – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Lucescu: Memnun değilim

    Lucescu: Memnun değilim

    Mirce Lucescu, Ukrayna yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Rumen hoca hakemin skandal kararlarına tepki gösterdi;

    'Hakem hatalarıyla beslendiler'
    "Oyuncularımla konuştum. Gerekeni onlara söyledim zaten. Ukrayna takımı bizden daha iyi ve daha organizelerdi. Zaferi hak ettiler. Hakem hatalarıyla da beslendiler. İlk gol ofsayttı. İkinci golde top auta çıkmıştı. Bir de penaltımız vardı."

    'Kendi oyunumuzdan memnun değilim'
    "Tabi söylemek istediklerim bunlar değil. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar bizden fizik olarak daha üstün ve hızlılardı. Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir ekip olduğu görülüyordu. Bizim takımda böyle değil."

    'Hala bir şansımız var'
    "Şimdi evimizde bir başka maça çıkacağız. Bir üst tura çıkmak için hala bir şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umut ediyorum."

    "Bütün dengeler değişti"
    "Bütün dengeler değişti. İzlanda bu grubun favorisiydi, onların daha kolay maçları vardı bize göre. Dediğim gibi bize bağlı. Farklı bir şekilde çıkmamız lazım sahaya. Kazanmayı umuyoruz."
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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