İzlanda'ya ağır darbe
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İ Grubu 7. maçında Finlandiya evinde İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde grupta 2. sırada bulunan İzlanda, 7 maçta 13 puanda kaldı. Mill Takımımız Ukrayna'yı yenerse grupta ilk 2'de yer alacak.
8. dakikada Alexander Ring frikikten harika bir gol atarak Finlandiya'yı 1-0 öne geçirirken devre de bu sonuçla sona erdi.
İzlanda 75'te Gislason'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. Oyuna 60'da giren Gislason 73 ve 75'te gördüğü sarı kartlara takımını yalnız bıraktı.
Maçta başka gol olmazken Finlandiya gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı. Milli Takımımızın direkt rakibi İzlanda ise bu mağlubiyetle büyük bir avantajı kaybetti ve 13 puanda kaldı.
İşte Ukrayna maçı öncesi I Grubu'nda puan durumu:
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:19
-
Asamoah transferi neden olmadı?
Toplam 1
Yorum
öğretici asomoahla irtibatı kopartmamalı ve kesinlikle juventusla sözleşme uzatmaması söylenmeli 5 m bonservis ödeneceğine 2 m imza parasına anlaşılı
-
Ukrayna'yı kavurma gibi yiyin
Toplam 5
Yorum
lugano Luce bu kadroyla linç oluruz be oğlum
-
RVP yine sakatlandı
Toplam 8
Yorum
Komedi filminde oynasın Bu adam kötü değil.Messi ve ronaldodan sonra en iyi üçüncü:)).Bitmişlik senduromu yaşayan futbolcu profili.seni kim pazarladı araştırılmalı.
İzlanda'ya ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.