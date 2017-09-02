İzlanda'ya ağır darbe

8. dakikada Alexander Ring frikikten harika bir gol atarak Finlandiya'yı 1-0 öne geçirirken devre de bu sonuçla sona erdi.

İzlanda 75'te Gislason'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. Oyuna 60'da giren Gislason 73 ve 75'te gördüğü sarı kartlara takımını yalnız bıraktı.

Maçta başka gol olmazken Finlandiya gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı. Milli Takımımızın direkt rakibi İzlanda ise bu mağlubiyetle büyük bir avantajı kaybetti ve 13 puanda kaldı.



İşte Ukrayna maçı öncesi I Grubu'nda puan durumu:



