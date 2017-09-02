 İzlanda'ya ağır darbe – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    İzlanda'ya ağır darbe

    İzlanda'ya ağır darbe

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İ Grubu 7. maçında Finlandiya evinde İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde grupta 2. sırada bulunan İzlanda, 7 maçta 13 puanda kaldı. Mill Takımımız Ukrayna'yı yenerse grupta ilk 2'de yer alacak.

    8. dakikada Alexander Ring frikikten harika bir gol atarak Finlandiya'yı 1-0 öne geçirirken devre de bu sonuçla sona erdi.

    İzlanda 75'te Gislason'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. Oyuna 60'da giren Gislason 73 ve 75'te gördüğü sarı kartlara takımını yalnız bıraktı.

    Maçta başka gol olmazken Finlandiya gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı. Milli Takımımızın direkt rakibi İzlanda ise bu mağlubiyetle büyük bir avantajı kaybetti ve 13 puanda kaldı.

    İşte Ukrayna maçı öncesi I Grubu'nda puan durumu:

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:19
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