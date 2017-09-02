İşte Lucescu'nun kadrosu

Kharkiv şehrindeki Metalist Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması adına büyük önem taşıyan maçta, ay-yıldızlı ekip Rumen teknik adam yönetiminde sahada yer aldı.

Lucescu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak göreve başlamıştı.

Kaptan Emre Belözoğlu

A Milli Futbol Takımı'na 3 yıl aradan sonra yeniden çağrılan Emre Belözoğlu, Ukrayna karşısında ilk 11'de şans buldu.

Emre son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın son oynadığı Kosova maçında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıkmıştı.

- Kosova maçından 7 farklı isim ilk 11'de

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçına göre Ukrayna maçında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Lucescu, Ukrayna karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.

Deneyimli teknik adam, Kosova maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'e şans verdi.

- Arda Turan yedek

Kosova karşılaşması A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından milli takım kadrosuna dahil edilen Arda Turan, Ukrayna maçında yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte ayrıca Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Selçuk İnan, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Nuri Şahin ve Emre Mor yedek soyundu.

Cezalı Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ömer Toprak, Yusuf Yazıcı, Yunus Mallı ve Kaan Ayhan ise kadroda bulunmadı.



İşte Milli Takım'ın Ukrayna maçı 11'i:



