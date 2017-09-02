İşte Göz Göz'ün transfer listesi
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayıp milli maç arasına moralli giren Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna takımının artı ve eksi yönlerini değerlendirdi. Erzurum kampında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tuna, savunmada ve ofansif bölgede zaaflar yaşadıklarını söyledi. Gol yollarında önemli pozisyonlara girmelerine rağmen birçok fırsatı kaçırdıklarını belirten Tuna, "Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olarak fikstürün çok zor olacağını biliyorduk. Ancak ilk haftalarda bizim gibi hazır olmayan takımlarla oynamak avantaj teşkil etti. Fenerbahçe, Kayserispor (D) ve Trabzonspor maçları oldukça olumlu geçti. Bu karşılaşmalarda takımımızın mevcut potansiyelini tespit ettik. Ancak savunmada ve hucümda zaaflarımız olduğunu göndük" diye konuştu.
Mutlaka bir stoper transferi yapacaklarının altını çizen Tamer Tuna, "Geride kalan 3 haftada defanstaki zaaflarımızı hücum yaparak kapatmaya çalıştık. Sadece savunma bölgesine takviye yapmayacağız, kanat ya da forvete de oyuncu bakıyoruz. Yeni transferimiz Ömer Şişmanoğlu'nun bir sakatlığı var. O nedenle forvet de düşünebiliriz" dedi. Çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tuna, "Takıma oyuncu alırken çok özen gösterdik. Galatasaray'dan kadromuza dahil ettiğimiz Sabri Sarığolu en önemli transferlerimizden biri oldu. Sabri oyuncu ve karakter niteliklerini tümüyle taşıyan biri" ifadelerini kullandı.
Göz-Göz'ün transfer listesinde Hajduk Split'ten stoper Nizic, Bologna'dan Filip Halender, Beşiktaş'tan Aleksander Milosevic ile golcü Mustafa Pektemek bulunuyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:44
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Tek yol Florya
Toplam 7
Yorum
Dr.Alban Bi tane talibi çıkmaz mı bi oyuncunun. Sakın barça ya para vermeyin maaşı ödememek için bedava yollayacaklar zaten.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB BIRDE ORTA SAHA SOLA KOSTUMU AYAGININ DISIYLA ARADA TERS YONEDE DONMELI XAVI GIBI BU ORTA SAHADAN BIR CACIK OLMZ GUVEN YOK YETENEKSIZLER
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB FB NIN IKI TANE HEM SAVUNMA HEMDE HUCUM YAPABILECEK ORTA SAHASI OLMALIKI KAPTIMI KOPSUN GITSIN YAV OZ MEH JOS KAPTIMI ADAM ARIYOR VERECEK
İşte Göz Göz'ün transfer listesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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