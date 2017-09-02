İlk gol ofsayt, ikinci gol aut!

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'ndaki maçta millilerimiz 18. dakikada ofsayt pozisyonundaki Yarmolenko'nun golüyle kritik maçta yenik duruma düştü.

Ukraynalı futbolcu gol öncesinde yarım yarım metre kadar ofsaytta kaldı ama maçın hakemi Fernandez Borbalan devam diyerek millilerimizi adeta yaktı.







İKİNCİ GOL DIŞARDAN ÇEVRİLDİ!

Andre Yarmolenko 42. dakikada A Milli Takımımız karşısında kaydettiği golden önce de maçın İspanyol hakemi dışarı çıkan topu göremedi!

Şener Özbayraklı'yı geçtikten sonra asisti yapan Konoplyanka'nın topu dışardan çevirdiği topta Yarmolenko skoru 2-0'a getiren golü attı.



