İlk gol ofsayt, ikinci gol aut!
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaştı. Milliler etkisiz bir futbol sergilerken, Ukrayna'nın attığı 2 golde de hakem faciası vardı!
Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'ndaki maçta millilerimiz 18. dakikada ofsayt pozisyonundaki Yarmolenko'nun golüyle kritik maçta yenik duruma düştü.
Ukraynalı futbolcu gol öncesinde yarım yarım metre kadar ofsaytta kaldı ama maçın hakemi Fernandez Borbalan devam diyerek millilerimizi adeta yaktı.
İKİNCİ GOL DIŞARDAN ÇEVRİLDİ!
Andre Yarmolenko 42. dakikada A Milli Takımımız karşısında kaydettiği golden önce de maçın İspanyol hakemi dışarı çıkan topu göremedi!
Şener Özbayraklı'yı geçtikten sonra asisti yapan Konoplyanka'nın topu dışardan çevirdiği topta Yarmolenko skoru 2-0'a getiren golü attı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
-
Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
-
Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
-
Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
İlk gol ofsayt, ikinci gol aut! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.