Hırvatistan-Kosova maçı yarıda kaldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu maçı olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.



FIFA'dan yapılan açıklamada maçın yarın oynanacağı belirtildi.