 Hırvatistan-Kosova maçı yarıda kaldı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Hırvatistan-Kosova maçı yarıda kaldı

    Hırvatistan-Kosova maçı yarıda kaldı

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu maçı olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.

    FIFA'dan yapılan açıklamada maçın yarın oynanacağı belirtildi.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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