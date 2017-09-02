Her şey Türkiye için









Rumen çalıştırıcı, Ukrayna maçı öncesi iddialı konuştu. Lucescu “10 puan bile yetmeyebilir. 4’te 4 yapmak istiyoruz. Buna inanıyoruz” dedi. Deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: “Çok ciddi bir maça çıkıyoruz. Bu maçı kaybeden elenecek. Hepimiz Türkiye’nin başarısı için buradayız”



Luce "Ukrayna futbolu yükselişte. Hayat hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı. Maçın önemine değinen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ukrayna organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Bu maçı kaybeden elenecek. 10 puan almamız bile işimize yaramayabilir. 4'te 4 yapmalıyız. Ben ve oyuncularım buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Ukrayna'nın hocası Andrei Shevchenko ise Arda Turan'ın büyük bir oyuncu olduğunu ve Milli Takım'a dönüşünün Türkiye için avantaj olduğunu söyledi. Shevchenko, Türkiye'deki hoca değişikliğinin kendisini ilgilendirmediğini, maçı kazanmaya çalışacaklarını belirtti.



'Hedefimiz lider gitmek'

Uzun aranın ardından Milli Takım'a davet alan Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "19 yaşında Mustafa Denizli çağırdığında hangi duyguları hissediyorsam şimdi de aynı duygulara sahibim. Gösterdiğim performansla buradayım. Fizik olarak iyi durumdayım. Amacımız her maçı kazanıp lider olarak Dünya Kupası'na gitme." Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu ilk maçına Ukrayna deplasmanında çıkıyor. Rumen çalıştırıcı kritik randevu öncesi basın toplantısı düzenledi.Luce "Ukrayna futbolu yükselişte. Hayat hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı. Maçın önemine değinen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ukrayna organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Bu maçı kaybeden elenecek. 10 puan almamız bile işimize yaramayabilir. 4'te 4 yapmalıyız. Ben ve oyuncularım buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.Ukrayna'nın hocası Andrei Shevchenko ise Arda Turan'ın büyük bir oyuncu olduğunu ve Milli Takım'a dönüşünün Türkiye için avantaj olduğunu söyledi. Shevchenko, Türkiye'deki hoca değişikliğinin kendisini ilgilendirmediğini, maçı kazanmaya çalışacaklarını belirtti.Uzun aranın ardından Milli Takım'a davet alanise şunları söyledi: "19 yaşındaçağırdığında hangi duyguları hissediyorsam şimdide aynı duygulara sahibim. Gösterdiğim performanslaburadayım. Fizik olarak iyi durumdayım. Amacımız hermaçı kazanıp lider olarak'na gitme." 02 Eylül 2017, Cumartesi Güncelleme: 02:12 Etiketler: Lucescu







