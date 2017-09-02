Her şey Türkiye için
Rumen çalıştırıcı, Ukrayna maçı öncesi iddialı konuştu. Lucescu “10 puan bile yetmeyebilir. 4’te 4 yapmak istiyoruz. Buna inanıyoruz” dedi. Deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: “Çok ciddi bir maça çıkıyoruz. Bu maçı kaybeden elenecek. Hepimiz Türkiye’nin başarısı için buradayız”
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu ilk maçına Ukrayna deplasmanında çıkıyor. Rumen çalıştırıcı kritik randevu öncesi basın toplantısı düzenledi.
Luce "Ukrayna futbolu yükselişte. Hayat hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı. Maçın önemine değinen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ukrayna organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Bu maçı kaybeden elenecek. 10 puan almamız bile işimize yaramayabilir. 4'te 4 yapmalıyız. Ben ve oyuncularım buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın hocası Andrei Shevchenko ise Arda Turan'ın büyük bir oyuncu olduğunu ve Milli Takım'a dönüşünün Türkiye için avantaj olduğunu söyledi. Shevchenko, Türkiye'deki hoca değişikliğinin kendisini ilgilendirmediğini, maçı kazanmaya çalışacaklarını belirtti.
'Hedefimiz lider gitmek'
Uzun aranın ardından Milli Takım'a davet alan Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "19 yaşında Mustafa Denizli çağırdığında hangi duyguları hissediyorsam şimdi de aynı duygulara sahibim. Gösterdiğim performansla buradayım. Fizik olarak iyi durumdayım. Amacımız her maçı kazanıp lider olarak Dünya Kupası'na gitme."
Luce "Ukrayna futbolu yükselişte. Hayat hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı. Maçın önemine değinen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ukrayna organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Bu maçı kaybeden elenecek. 10 puan almamız bile işimize yaramayabilir. 4'te 4 yapmalıyız. Ben ve oyuncularım buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın hocası Andrei Shevchenko ise Arda Turan'ın büyük bir oyuncu olduğunu ve Milli Takım'a dönüşünün Türkiye için avantaj olduğunu söyledi. Shevchenko, Türkiye'deki hoca değişikliğinin kendisini ilgilendirmediğini, maçı kazanmaya çalışacaklarını belirtti.
'Hedefimiz lider gitmek'
Uzun aranın ardından Milli Takım'a davet alan Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "19 yaşında Mustafa Denizli çağırdığında hangi duyguları hissediyorsam şimdi de aynı duygulara sahibim. Gösterdiğim performansla buradayım. Fizik olarak iyi durumdayım. Amacımız her maçı kazanıp lider olarak Dünya Kupası'na gitme."
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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