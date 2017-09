Lucescu: "Kaybeden elenecek"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu , kritik Ukrayna maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Takımla birlikte çalışabilmek için sadece üç günüm oldu. Tabii maçlarını izleme fırsatım oldu. Yurtdışına gidip onlarla buluştum. Beraber sadece üç gün geçirmek kolay değil tabii. Bu kadar kısa sürede oyuncuları tanımak kolay değil.Oyuncular önemli ve zor bir görevlerinin olduğunun farkındalar. Çünkü 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. 10 puan almamız bile bizim işimize yaramayabilir. Futbolda her şey mümkün ama bunu siz de biliyorsunuz. Oyuncularım yapabileceklerine inanıyorlar. Ben de bu istedğimiz sonuçları alabilecek kalitede olduğumuza inanıyorum.Ukrayna, çok iyi oyunculardan oluşan bir ekip. Çok organize bir takım. Onlar da kazanmak için oynayacak. Onların İzlanda maçları var ama. Onlar da çok kritik. Biz, diğer maçlarımızı evimizde oynayacağız. Bu maçı kaybeden takım, bir üst tura çıkma şansını kaybedecek.Ukrayna futbolu çok iyi ve yükselişte. Hayat, hayattır. Şu an Türkiye'deyim ve Türkiye için çalışıyorum. Türkiye'nin iyi sonuçlar alması için uğraşıyorum.Uzun bir aranın ardından Milli Takım'a davet alan 36 yaşındakiise şu sözleri kullandı;''19 yaşında Mustafa Denizli beni ilk çağırdığında duygularım neyse şimdi de aynı duygulara sahibim. Biz Türkler bu armanın değerini iyi bilen insanlarız. Elimden geldiğince burada hocama destek olmaya çalışacağım. Sayın hocama ve kendi kulübüme teşekkür ederim. Benim başarımın arkasında onlar var. Takım arkadaşlarıma tecrübemle destek olmaya çalışacağım.Sezon öncesi hazırlık kampını iyi geçirdim. Tahmin ediyorum ki göstermiş olduğum performanstan dolayı buradayım. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım.Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Amacımız her maçımızı kazanmak ve lider olmak. Bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz''