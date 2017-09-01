 İşte Luce’nin planı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İşte Luce’nin planı

    İşte Luce’nin planı

    Rumen hoca, A Milli Takım’ın başında çıkacağı ilk sınavda tecrübeli isimleri sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar; Emre, Arda, Burak ve Nuri gibi yıldızlarla Ukrayna’yı vuracak

    Dünya Kupası Eleme Grubu'nda yarın Ukrayna'ya konuk olacak A Milli Takım'da imha planı hazır... Ay-yıldızlıların başında ilk maçına çıkacak olan Mircea Lucescu, tecrübeli isimlerle zafer arayacak. Geçtiğimiz salı günü yaptığı basın toplantısında da, "Hedefimize tecrübeli oyuncularla ulaşabiliriz" diyen Rumen hoca, Ukrayna sınavında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Nuri Şahin gibi isimlerle galibiyet peşinde koşacak. İstanbul'da dün sabah son idmanını yapan milliler, bugün maçın oynanacağı Metalist Stadı'nda çalışacak.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Luce’nin planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.