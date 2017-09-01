İşte Luce’nin planı

Rumen hoca, A Milli Takım’ın başında çıkacağı ilk sınavda tecrübeli isimleri sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar; Emre, Arda, Burak ve Nuri gibi yıldızlarla Ukrayna’yı vuracak

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda yarın Ukrayna'ya konuk olacak A Milli Takım'da imha planı hazır... Ay-yıldızlıların başında ilk maçına çıkacak olan Mircea Lucescu, tecrübeli isimlerle zafer arayacak. Geçtiğimiz salı günü yaptığı basın toplantısında da, "Hedefimize tecrübeli oyuncularla ulaşabiliriz" diyen Rumen hoca, Ukrayna sınavında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Nuri Şahin gibi isimlerle galibiyet peşinde koşacak. İstanbul'da dün sabah son idmanını yapan milliler, bugün maçın oynanacağı Metalist Stadı'nda çalışacak.