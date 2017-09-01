A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'nın Kharkiv kentine geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Kharkiv Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini, yaklaşık 50 Türk taraftar karşıladı. Tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar özellikle teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Lucescu'ya çiçek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, karşılaşmanın yapılacağı Metalist Stadı'nda yarın saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Ukrayna maçının son provasını yapacak.?
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:46
-
Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
-
Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
-
"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.