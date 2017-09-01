A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, Kharkiv kentinde maçın oynanacağı Metalist Stadı'nda son çalışmasını yaptı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Ukrayna maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:32
-
Arayı iyi kullanın
Toplam 5
Yorum
KLASİK KAYBEDİLEN MAÇLAR ARDINDAN BİRİLERİNE İFTİRA ATMAK ÇAMUR ATMAK KAOS YARATMAK KAOSTAN BESLENMEK.
-
Van Persie'den kötü haber
Toplam 14
Yorum
HATA YAPTI FENERE GİDECEĞİNE BEŞİKTAŞ'A GELMİŞ OLSAYDI ŞİMDİ DÜNYA VAN PERSİNİN YENİDEN DOĞUŞUNU KONUŞUYOR OLURDU. ŞU AN BİTİŞİNİ KONUŞUYORLAR.
-
G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 7
Yorum
austin e carolü ne diye gönderdin orda kaldı sana bir tek devşirme linnes şimdi acil gidip vasat bi sol back transferi mi olacak.
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.