 A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır

    A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır

    A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Milliler, Kharkiv kentinde maçın oynanacağı Metalist Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Ukrayna maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

    A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.