Yolun açık olsun

A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna sınavı için bugün İstanbul’dan ayrılıyor. Yeni bir sayfa açan ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde ilk zaferini arıyor

Teknik direktörlüğe Mircea Lucescu'nun gelmesiyle yeni bir sayfanın açıldığı A Milli Takım, Ukrayna yolculuğuna bugün başlıyor. Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki 7'nci maçında cumartesi günü Ukrayna'ya konuk olacak ay-yıldızlı ekibimiz, bugün İstanbul'dan ayrılıyor.



Hasan Doğan Kamp Tesisleri'nde 3 günlük bir hazırlık süreci geçiren milliler, dünü tek idmanla kapadı. Lucescu yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutladı. Teknik heyet ve futbolcular, dev Türk bayrağı ile antrenman sahasında poz verdi.



Emre Mor ayrı çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Riva'daki milli takım tesislerinde Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Tedavisi devam eden Burak'ın fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştığı, kampa dün katılan Emre Mor'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı. Milli takım, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Ukrayna'ya gidecek