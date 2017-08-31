Şampiyon 3. kez İstanbul’da belli oluyor
SON 16'dan itibaren tüm karşılaşmaların oynanacağı İstanbul, 3. kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin yer aldığı D Grubu müsabakalarının da yapılacağı İstanbul, 1959 ve 2001'deki Avrupa Şampiyonaları'nı düzenlemişti. 1959'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Çekoslovakya'yı 83-72 yenerek kupayı kazanırken, 2001'de ise ay-yıldızlı ekibimizi 78-69 yenen Yugoslavya, altın madalyanın sahibi olmuştu.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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