 Şampiyon 3. kez İstanbul’da belli oluyor – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şampiyon 3. kez İstanbul’da belli oluyor

    Şampiyon 3. kez İstanbul’da belli oluyor

    SON 16'dan itibaren tüm karşılaşmaların oynanacağı İstanbul, 3. kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

    Türkiye'nin yer aldığı D Grubu müsabakalarının da yapılacağı İstanbul, 1959 ve 2001'deki Avrupa Şampiyonaları'nı düzenlemişti. 1959'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Çekoslovakya'yı 83-72 yenerek kupayı kazanırken, 2001'de ise ay-yıldızlı ekibimizi 78-69 yenen Yugoslavya, altın madalyanın sahibi olmuştu.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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