Şampiyon 3. kez İstanbul’da belli oluyor

SON 16'dan itibaren tüm karşılaşmaların oynanacağı İstanbul, 3. kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu müsabakalarının da yapılacağı İstanbul, 1959 ve 2001'deki Avrupa Şampiyonaları'nı düzenlemişti. 1959'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Çekoslovakya'yı 83-72 yenerek kupayı kazanırken, 2001'de ise ay-yıldızlı ekibimizi 78-69 yenen Yugoslavya, altın madalyanın sahibi olmuştu.