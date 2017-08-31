'Prim' demek yasak

A Milli Takım, 2018 yolunda Ukrayna ve Hırvatistan ile iki kritik maça çıkacak. Bu önemli karşılaşmalardan 6 puan alınması halinde, oyunculara prim verilip, verilmeyeceği en çok merak edilen konu... EURO 2016'da yaşanan prim tartışmaları sonrası Riva'da kimse ağzına bu kelimeyi almıyor. Dün konuştuğumuz TFF yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, prim kelimesini duyar duymaz, "Gündemimizde prim yok. Şu an tek düşüncemiz Ukrayna'dan 3 puanla dönmek, Eskişehir'de 3 puanı almak" dedi.

RUSYA HİÇ UZAK DEĞİL

Ukrayna karşısında A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak olan Mircea Lucescu ise antrenmanların yanında futbolcularının hedefe kilitlenmesi için motivasyon toplantıları yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na gitmelerinin zor olmadığını belirtirken, "Bizden beklentiler büyük. Milyonlarca insan 2018'de olmamızı istiyor. Siz en iyi olduğunuz için buradasınız ve bunu başaracak güçte olduğunuzu biliyorum" ifadelerini kullanıyor.

ZAFER POZU

A Milli Takım teknik heyet ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Riva Tesisleri'nde kutladılar. Ay-yıldızlılar, Türk bayrağı ile poz verirken, TFF'de kutlama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle 'Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi' olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95'inci yıldönümünün kıvancını yaşıyoruz. Bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizi minnetle anıyoruz."







YOLCULUK BUGÜN

A Milli Takım bugün 15.00'te Ukrayna'ya uçacak. I Grubu'nda 11 puanla, Ukrayna'nın averajla üstünde 3. sıradayız. Grup lideri Hırvatistan ile ikinci İzlanda'nın puanı ise 13.

HIRVATLAR MAÇA GELMİYOR ESKİŞEHİR'DE 35 BİN TÜRK

Milli Takım'ın Hırvatistan ile 5 Eylül'de Eskişehir'de oynayacağı maçta 35 bin Türk taraftar olacak. Türkiye için çıkan biletler 16 Ağustos'ta tükenmişti. Hırvatistan Federasyonu kendilerine ayrılan misafir tribün kontenjanını kullanmayacaklarını açıklayınca, bu biletler de dün satışa sunuldu. Biletlerin tamamı bitti. 35 bin kişilik Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki mücadele kapalı gişe oynanacak.



