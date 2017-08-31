Güzel bir bayram yaşatacağız

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası’na hazır olduğunu söyledi, “Formanın kutsallığını hepimiz biliyoruz. Ayakta alkışlanacak bir kadro istiyorum” dedi

Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte Türkoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Bu yıl genç bir kadroya sahibiz. Takımımız bizi mutlu eden bir hazırlık süreci geçirdi. Rusya maçıyla Avrupa Şampiyonası'na başlayacağız. Diliyorum ki, bayramın ilk günü halkımız saat 21.00'de bizim genç arkadaşlarımızı desteklemeye geleceklerdir. Ufuk Sarıca'nın oturttuğu bir sistem ve sinerji var. Herkes rolünü benimsemiş ve formanın anlamını da iyi biliyor. Formanın kutsallığı hepimiz biliyoruz. Ayakta alkışlanacak bir kadro görmek istiyorum."



YETER Kİ MÜCADELE ETSİNLER

Oyuncular nerede olduklarının bilincindeler. Önemli olan kendilerine, antrenörlerine ve yönetime inanmaları. Biz her daim onların yanında olacağımızı dile getiriyoruz. Sahaya çıkıp mücadele etsinler, skor ne olursa olsun ben takımın yanında olacağımı söylüyorum. Kağıt üzerinde Sırbistan ve Rusya tehlikeli gözüküyor. İnşallah bayram süresince iyi sonuçlar elde ederiz. Herkes güzel bir bayram yaşar."