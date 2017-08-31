 Eskişehir’de gişelere akın – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Eskişehir’de gişelere akın

    Eskişehir’de gişelere akın
    Türkiye'nin Hırvatistan ile 5 Eylül'de oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçına ilgi büyük. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın biletleri dün satışa çıkarken, taraftarlar gişelere akın etti. Stat gişesinden 15 TL'ye satılan biletler için erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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