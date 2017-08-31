Eskişehir’de gişelere akın

Türkiye'nin Hırvatistan ile 5 Eylül'de oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçına ilgi büyük. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın biletleri dün satışa çıkarken, taraftarlar gişelere akın etti. Stat gişesinden 15 TL'ye satılan biletler için erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu.