Devlerin savaşı

TürkiyeFinlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde yapılacakbugün başlıyor. 24 takımın sahne alacağı dev organizasyonda bugün 6 karşılaşma oynanacak. 40.'sı gerçekleştirilecek olan'de 6'şar takımdan oluşan 4 grupta hedef ilk 4'e girip, son 16'ya kalmak. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu Finlandiya, B Grubu İsrail, C Grubu Romanya,'nin yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak.Tarihinde 24. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan, turnuvadaki ilk maçını yarın 21.00'de Rusya ile oynayacak.yönetiminde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, gruplardaki ilk sınavı için bugün hazırlıklarını tamamlayacak.A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine güvendiğinin altını çizip, "Hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirdik. Şimdi emeklerimizin karşılığını alma vakti geldi. İşimiz kolay değil ama tüm takım elinden geleni yapacaktır. Ülkemize güzel bir dönem yaşatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Ali Muhammed, sakatlığından dolayı EuroBasket 2017 kadrosundan çıkarıldı. Böylece A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu da beli oldu Kadroda şu isimler bulunuyor: Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.