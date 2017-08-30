Turkcell’den dev hizmet

A Milli Futbol Takımı'na sponsorluğu ile spora hizmet etmeye başlayan Turkcell, destek olduğu branş sayısını 25'e çıkardı. Futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, golften engelli sporuna kadar 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell, Türk sporuna toplam 500 milyon TL'lik katkı sağladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bu büyük mücadelenin sonunda tek kazanan Türk sporu olacak" ifadesini kullandı.