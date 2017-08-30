 Millilere durmak yasak – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Millilere durmak yasak

    Millilere durmak yasak

    Mircea Lucescu yönetiminde önceki gün ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılar, dünü de çift idmanla tamamladı

    DÜNYA Kupası Elemeleri'nde cumartesi günü Ukrayna'ya konuk olacak A Milli Takımımız, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde önceki gün ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlı ekibimiz, dünü de çift idmanla tamamladı. Basına kapalı olan sabah antrenmanında taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı öğrenilirken, milliler akşam da hafif tempolu bir idman gerçekleştirdi. Futbolcuların önceki gün olduğu gibi dünkü çalışmalarda da neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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