 Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi

    Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi
    Fenerbahçe, ligde oynanan Gençlerbirliği maçında taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, sevkin Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca yapıldığına hükmedildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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