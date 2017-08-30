 Arda affedilmeli – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Arda affedilmeli

    Arda affedilmeli

    Mircea , Arda Turan’ın ikinci bir şansı hak ettiğini belirtip, “O da yaşananlardan üzgün, pişman” dedi. Milli Takım’ın tecrübeli hocası, Oğuzhan konusunda da net tepki verdi: “Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez”

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları öncesi basının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan Rumen hoca, sözlerine Oğuzhan Özyakup ile başladı. Luce, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu ilk aday kadrosuna çağırmamasıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Bu benimle Oğuzhan arasında olan bir şey. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. İzlediğim ilk maçta Beşiktaş kaptanını formda görmedik. En son maçında farklı düşüncelere sahip oldum. Ona da telefon açıp, 'Ben seni burada görmek istiyorum' dedim. Aramızda hiçbir sorun yok. Önemli olan hata yaptığınız zaman bunu tekrarlamaması için gerekli önlemi almak."

    ONLAR BİZİ TANIMIYOR
    Final yolunda iki önemli maçları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "En iyi Türk oyuncularını kadroya aldım. Bu isimlerin tecrübelileri de çok önemli. Bazı şeyleri sadece tecrübeli oyuncularla gerçekleştirebilirsiniz. Çok ciddi şekilde organize olan bir Ukrayna'ya karşı oynayacağız. Onları yakından tanıyorum. Geçmişte kalan uzun bir hikayem var. Onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ben de eski öğrencilerime karşı kazanmak için her zamankinden daha fazlasını vereceğim. Bunu onlar da biliyor" sözlerini sarfetti. MİR CEA Lucescu sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Kadrodaki tüm oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, motive edeceğiz. Bizim birkaç avantajımız var. Onlar bizi tanımıyor ama biz onları tanıyoruz. Arda'yla ilgili yaşananları duydum. Herkesin hayatta ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Onunla görüştüğümde, 'Ben Türk'üm, kalbin ' demişti. Fiziksel olarak ne durumda ona da bakacağız. Arda bu ülkeye geçmişte vermiş olduklarından dolayı affedilmeyi hak ediyor. O da yaptıklarından üzgün ve pişman."
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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