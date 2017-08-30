Arda affedilmeli
Mircea Lucescu, Arda Turan’ın ikinci bir şansı hak ettiğini belirtip, “O da yaşananlardan üzgün, pişman” dedi. Milli Takım’ın tecrübeli hocası, Oğuzhan konusunda da net tepki verdi: “Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez”
ONLAR BİZİ TANIMIYOR
Final yolunda iki önemli maçları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "En iyi Türk oyuncularını kadroya aldım. Bu isimlerin tecrübelileri de çok önemli. Bazı şeyleri sadece tecrübeli oyuncularla gerçekleştirebilirsiniz. Çok ciddi şekilde organize olan bir Ukrayna'ya karşı oynayacağız. Onları yakından tanıyorum. Geçmişte kalan uzun bir hikayem var. Onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ben de eski öğrencilerime karşı kazanmak için her zamankinden daha fazlasını vereceğim. Bunu onlar da biliyor" sözlerini sarfetti. MİR CEA Lucescu sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Kadrodaki tüm oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, motive edeceğiz. Bizim birkaç avantajımız var. Onlar bizi tanımıyor ama biz onları tanıyoruz. Arda'yla ilgili yaşananları duydum. Herkesin hayatta ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Onunla görüştüğümde, 'Ben Türk'üm, kalbin ' demişti. Fiziksel olarak ne durumda ona da bakacağız. Arda bu ülkeye geçmişte vermiş olduklarından dolayı affedilmeyi hak ediyor. O da yaptıklarından üzgün ve pişman."
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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