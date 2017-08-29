2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son 3 maçını kazanan ve 13'er puanlı Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan gerisende 11 puanda bulunan Türkiye aynı puanı olan Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Milli Takımı'nın başına geçen Lucescu takımı ile çıkacağı ilk maçtan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



A Milli Takım'ın, 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.



Ukrayna-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

2 Eylül Cumartesi saat 21:45'de başlayacak mücadele TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi



Oğuzhan yeniden kadroda

Aday kadroya davet edilmeyen futbolcular arasında dikkat çeken isim ise Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup olmuştu. Kadronun açıklanmasından bir kaç gün sonra Oğuzhan Özyakup tekrar kadroya çağırıldı. Bu arada Harun Tekin'in sakatlanmasının ardından Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı kadroya dahil edildi.



İşte aday kadro:



Kaleciler: Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan



Defans: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak,

Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı



Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Oğuzhan Özyakup



Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal